نجم البرازيل ينهار باكياً بسبب العنصرية.. فينسيوس: اتركوني ألعب كرة القدم فقط (فيديو)

انهار مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، نفسه وأجهش بالبكاء، بعدما تلقى أسئلة متتالية عن العنصرية خلال المؤتمر الصحافي لمنتخب البرازيل قبل مواجهة إسبانيا الودية.

وتلقى لاعب "السيليساو" 3 أسئلة توالياً عن العنصرية، لينهار باكياً في موقف أجبر كل الحاضرين على التصفيق له.

ورد قائلاً: "آسف أريد فقط أن ألعب كرة القدم، وأن أفعل كل شيء من أجل فريقي وعائلتي، ولا أرى ذوي البشرة السمراء يعانون".

وتابع: "مع كل شكوى أشعر بالسوء، لكن يجب أن أظهر هنا أمام الجميع ولا أخفي وجهي، طلبت المساعدة من "فيفا" و "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية والاتحاد البرازيلي، وهي مؤسسات كبيرة ويمكنها محاربة العنصرية".

وزاد: "الآن أفهم المزيد عن العنصرية، ولهذا السبب أتحدث عنها كثيراً، محمد علي كلاي كان مثالاً يحتذى به، وأنا هنا للتحدث نيابة عن البرازيليين، لأن الكثير يدافع عني في هذا الأمر".

واختتم: "لم أفكر أبداً في مغادرة إسبانيا، لأن ذلك سيعطي العنصريين ما يريدون، لن أترك أفضل نادٍ في العالم، العنصريون أقلية، سأظل صلباً وقوياً لأن نادي ريال مدريد ورئيسه يدعمانني".