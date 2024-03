أنباء عن انتحار داني ألفيس في السجن.. وشقيقه يحسم الجدل (فيديو)

تداولت وسائل إعلام إسبانية أنباء حول قيام اللاعب داني ألفيس بالانتحار داخل سجنه.

وقالت صحيفة "ليبريتا ديبري" إن ناي ألفيش شقيق لاعب برشلونة السابق نفى الأنباء التي تم تداولها حول وفاة شقيقه.

وذكر شقيقه في مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" أنه هذه الشائعة عارية من الصحة، مبيناً أنه هناك أشخاص يتمنون موت داني ألفيس.

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يكتفوا بالتسبب في سجنه لمدة 4 سنوات ونصف، ولكنه الآن يرغبون في رؤيته ميتاً.

وكانت حسابات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي أوضحت أنه وفقاً لمصادر في السجن قام لاعب منتخب البرازيل السابق بالانتحار.

- Ney Alves, irmão de Daniel Alves, em seu Instagram, sobre o boato da mort# do jogador.



“Quanta crueldade do ser humano! Quanta crueldade do ser humano! Condenaram meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou o banheiro masculino. Fazer o quê? Só ela e ele sabem. Quantas… pic.twitter.com/0kglH7n9Lo