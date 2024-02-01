أيمن حسين.. من صفقة فاشلة إلى هداف كأس آسيا

فرض مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، نفسه كأحد أبرز نجوم بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر، بتصدره لائحة هدافي البطولة القارية برصيد ستة أهداف، رغم أنه قبل انطلاق الحدث الآسيوي تلقى الجهاز الفني لـ«أسود الرافدين» انتقادات عديدة بسبب استدعاء مهاجم القوة الجوية، بينما أسهمت احتفالية «المنسف» المثيرة للجدل أمام منتخب الأردن في دور الـ16 في إنهاء مشوار لاعب المنتخب العراقي من البطولة.

وعانى اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، في الموسم الماضي، بعدما أصبح رمزاً لـ«الصفقات الفاشلة» بانتقاله من المرخية القطري إلى الجزيرة الإماراتي، ولكن «فخر أبوظبي» استغنى عن خدماته عقب ستة أشهر فقط، بينما انضم إلى الرجاء المغربي الذي أنهى عقده بطريقة مثيرة للجدل، بداعي عدم أهليته للمشاركة مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى القوة الجوية.

وحقق حسين انطلاقة مميزة متربعاً على صدارة ترتيب الهدافين في الدوري العراقي بـ10 أهداف، علماً بأنه أنهى موسم (2020-2021) في الصدارة بـ22 هدفاً، حين قاد الجوية أيضاً إلى التتويج باللقب.

وأسهم اللاعب الدولي في تقديم «أسود الرافدين» بطولة استثنائية بعدما أحرز ستة أهداف، ليتصدر لائحة الهدافين، ويفرض نفسه كأحد أفضل مهاجمي البطولة، وتفوق على الأسطورة يونس محمود المُلقب بالسفاح، والذي سجل أربعة أهداف خلال نسخة 2007 التي شهدت تتويج العراق بلقبها الوحيد.

ورغم خروج المنتخب العراقي من دور الـ16 بخسارته أمام نظيره الأردني بطريقة درامية، لكن أيمن حسين قدم بطولة تاريخية، وحطم أرقاماً غير مسبوقة، بعدما أصبح أول لاعب يُسجل في أول أربع مباريات مع المنتخب في بطولة كأس أمم آسيا، كما بات أول لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية مع منتخب بلاده في البطولة القارية، وتمكن حسين من أن يكون أكثر لاعب يسجل في نسخة واحدة مع المنتخب العراقي في مسابقة كأس آسيا.

وأصبح مهاجم القوة الجوية يرتبط اسمه بالانتصار التاريخي على المرشح الأول للفوز باللقب منتخب اليابان، بعدما أحرز هدفي «أسود الرافدين»، بضربتي رأس رائعتين في الدقيقتين الخامسة والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول على الترتيب، ليسهم في إلحاق الخسارة الأولى باليابان بعد 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، فضلاً عن تحقيق العراق الفوز الأول على اليابان نفسه منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية، وهذا هو الانتصار الأول للعراق في تاريخ مواجهاته بأمم آسيا مع اليابان في اللقاء الثالث الذي يجرى بينهما في البطولة، بعدما سبق لـ«الساموراي» الفوز في مباراتيهما السابقتين بالبطولة في نسختي 2000 و2015.

وتعرض أيمن حسين خلال مسيرته لانتقادات حادة في الإعلام المحلي العراقي، وصلت إلى حد المطالبة بإبعاده عن المنتخب، لكنه كان دائماً يردّ على منتقديه بزيارة الشباك، وقيادة العراق إلى تحقيق الألقاب، وآخرها كأس الخليج في البصرة العام الماضي، وهو ما يُظهر قوة شخصية أيمن في اللحظات الصعبة.

وعاش المهاجم العراقي أوضاعاً صعبة للغاية، ووجد في كرة القدم متنفساً له، حيث نجح في تخطي الظروف الصعبة التي عاشها في طفولته ليصنع من اسمه بطلاً في العراق، إذ ولد في مدينة دهوك، ووجد نفسه وحيداً في أهم مراحل حياته، عقب وفاة والده في 2008، بينما تم اختطاف شقيقه الأكبر، ورغم الأحزان، إلا أنه تمكن من الخروج من تلك المعاناة، وتألق مع الأندية التي مثلها في العراق وخارجه.

ونجح أيمن في منح منتخب بلاده الميدالية البرونزية في كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي أقيمت في قطر 2016، عندما سجل هدف الفوز على قطر (2-1).

في المقابل، أنهى أيمن حسين مشواره في البطولة القارية بطريقة درامية، رغم أنه أحرز الهدف الثاني في مرمى «النشامى»، لكنه حصل على البطاقة الحمراء عقب الهدف مباشرة، ليسهم في خسارة المنتخب العراقي في الوقت القاتل بإحراز الأردن هدفين، وأنهى المباراة فائزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتأهل إلى ربع النهائي، بينما توقف مشوار «أسود الرافدين» وهداف البطولة أيمن حسين عند دور الـ16.

أرقام مميزة حققها أيمن حسين:

- أول لاعب يُسجل في أول أربع مباريات مع منتخب العراق في كأس آسيا.

- أول لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية مع منتخب العراق في البطولة القارية.

- أكثر لاعب يسجل في نسخة واحدة مع المنتخب العراقي في مسابقة كأس آسيا بستة أهداف.

- تفوق على الأسطورة يونس محمود الذي سجل أربعة أهداف خلال نسخة 2007 التي شهدت تتويج العراق بلقبها الوحيد.

- سجل 22 هدفاً في موسم (2020-2021)، حين قاد الجوية إلى التتويج بلقب الدوري العراقي.