كوبر يستعين بخريبين.. "نسور قاسيون" يطلب أول انتصار على إيران من 50 عاماً

يبحث منتخب سورية، المتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور الثاني في سابع مشاركة، عن وضع حد لنحو خمسين عاماً لم يحقق فيها الفوز على نظيره الايراني عندما يلتقيه على استاد عبدالله بن خليفة.

ويحتاج نسور قاسيون لفك العقدة إلى جهود مضاعفة نظرا لقوة المنتخب الإيراني أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، وهذا يتطلب أداء ومستوى وحضورا مغايرا عن الشكل الذي ظهروا عليه في مبارياتهم الثلاث في الدور الاول والذي غلب عليه الأسلوب الدفاعي المفضل عند مديره الفني الأرجنتيني هكتور كوبر.

نجح كوبر في ضبط الحالة الدفاعية للنسور على حساب الهجومية التي افتقدت الفاعلية واقتصرت على تسجيل هدف واحد أمام الهند مقابل تعادل سلبي مع أوزبكستان وخسارة بهدف أمام استراليا.

ومن المنتظر أن يبقي كوبر على أسلوبه الذي يعتمد تقوية الخط الدفاعي واغلاق المساحات مع الاعتماد على المرتدات.

ومن المتوقع أن يلعب بذات التشكيلة التي اختارها في في مباريات الدور الاول مع احتمال الزج بالمهاجم عمر خريبين من البداية بدلا من بابلو صباغ.

والتقى المنتخبان 29 مرة وفازت سورية مرة واحدة فقط في 15 مايو 1973 بنتيجة 1-0 في تصفيات مونديال 1974 وبعدها تفوقت إيران بشكل كبير إذ فازت في 18 مباراة مقابل 10 تعادلات. وكان أكبر فوز لإيران في بطولة غرب آسيا 2002 بنتيجة 7-1، كما انتهت المواجهة الوحيدة بينهما في كأس آسيا بالتعادل السلبي في 1980.

وقال أمير قلعة نويي مدرّب إيران المتوجة باللقب ثلاث مرات متتالية بين 1968 و1976 الثلاثاء في مؤتمر صحافي "هذه المباراة من الأصعب التي سنخوضها. سوريا مميّزة بالتحوّل السريع من الدفاع الى الهجوم".

أما علي رضا جهانبخش جناح فينورد الهولندي فأضاف "سورية قوية جداً وخصوصاً ان دفاعها لم يستقبل سوى هدف وحيد في دور المجموعات. لا يمكننا الآن ارتكاب أية اخطاء".