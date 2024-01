مشجع يطارد حكماً في الدوري الإنجليزي بسبب ركلة جزاء وسط ذهول اللاعبين (فيديو)

عبر مسؤولو كرة القدم في إنجلترا عن صدمتهم بعد أن طارد مشجع، الحكم كريج هيكس خلال مباراة في دوري القسم الثالث الإنجليزي لكرة القدم بين بورت فيل وبورتسموث أمس السبت، وسط ذهول اللاعبين.

وقع الحادث بعد أن منح هيكس ركلة جزاء لبورتسموث في الدقيقة 88 سجل منها كولبي بيشوب هدفاً ليخسر بورت فيل 0-1 في ملعبه فيل بارك. وقبل ذلك بقليل رفض هيكس منح بورت فيل ركلة حرة.

وتعني هذه النتيجة استمرار بورتسموث في الصدارة، بينما يبتعد بورت فيل بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط في المركز 20 بين 24 فريقاً.

وقالت رابطة الدوري ورابطة الحكام في بيان "شعرنا بالصدمة بسبب ما حدث.. ونحن ندين الأفعال اللاعقلانية لهذا الشخص..

"سنقدم دعمنا الكامل لكريج وفريقه وسنعمل بالتعاون مع بورت فيل والسلطات المعنية من أجل تقديم هذا الشخص للعدالة".

واستنكر بورت فيل أفعال المشجع وقال في بيان "نذكر جميع المشجعين أن دخول أرض الملعب جريمة يعاقب عليها القانون".

وأكد بورت فيل إنه "سيتعاون مع السلطات المعنية من أجل محاسبة المشجع المخالف".

Absolute chaos in League One as a fan chases the refree off the pitch during Port Vale vs Portsmouth!🤯 pic.twitter.com/F6BWvTfA34