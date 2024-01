رسمياً.. يورغن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول (فيديو)

أعلن مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، عن رحيله عن نادي ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.

وأعلن المدرب الألماني، عن قراره في فيديو، نُشر على الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة "إكس".

وكان كلوب قد دافع عن نجم الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، ووصفه بأنه أوفى مصري قابله في حياته.

وللإشارة، تولى كلوب زمام العارضة الفنية لليفربول منذ موسم 2015-2016، وتُوج معه بألقاب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الإتحاد والدرع الخيرية.

بالإضافة إلى التتويج بلقب البريميرليغ، رابطة الأبطال، السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.