"قرصة مدريد" تثير غضب موراتا.. وجدل حول قرار الحكم! (فيديو)

أثار المدافع الألماني أنطونيو روديغر لاعب ريال مدريد جدلاً واسعاً في مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما قرص خصمه المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في صدره بعيداً عن أنظار الحكم في وقت لم يتحرك الحكم الفيديو "الفار" لاتخاذ العقوبة المناسبة في حقه!.

#RealMadrid defender Antonio Rudiger was up to his old tricks last night, much to the detriment of Alvaro Morata's nipple.pic.twitter.com/9dNB0n6zJC — Football España (@footballespana_) January 11, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد بكثافة مستنكرين ما قام به روديغر من تصرف يعاقب عليه قانون كرة القدم بالبطاقة الحمراء، في وقت دافع جمهور ريال مدريد عن اللاعب على اعتبار أن اللقطة كانت على سبيل المزاح على الرغم من رفض موراتا سلوك روديغر تماماً.

وكان ريال مدريد قد فاز في المباراة المثيرة التي أقيمت أمس الأربعاء في الرياض بنتيجة 5-3 بعد التمديد لوقت إضافي (الزمن الأصلي للمباراة 3-3)، وسيقابل الفائز من برشلونة وأوساسونا في المباراة النهائية الأحد المقبل.