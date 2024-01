"قرصة مدريد" تثير غضب موراتا.. وجدل حول قرار الحكم! (فيديو)

أثار المدافع الألماني أنطونيو روديغر لاعب ريال مدريد جدلاً واسعاً في مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما قرص خصمه المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في صدره بعيداً عن أنظار الحكم في وقت لم يتحرك الحكم الفيديو "الفار" لاتخاذ العقوبة المناسبة في حقه!.

#RealMadrid defender Antonio Rudiger was up to his old tricks last night, much to the detriment of Alvaro Morata's nipple.pic.twitter.com/9dNB0n6zJC