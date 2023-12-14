نجوم الغولف يتطلعون للقب بطولة السعودية المفتوحة

يضع السويدي هنريك ستينسون وكيفن نا وكيران فينسنت نصب أعينهم رفع كأس بطولة السعودية المفتوحة، والتي تعد الحدث الأخير من الجولة الاسيوية لعام 2023. وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعباً من جميع أنحاء العالم، وانطلقت منافساتها اليوم حيث تقام في ضيافة الرياض، وعلى رأس القائمة ابطال بمستوى ستينسون وكيفن نا، الذين لديهم خبرة طويلة.

وفاز ستينسون 22 مرة كمحترف، بما في ذلك البطولة المفتوحة في عام 2016، ويأمل في إنهاء العام على أعلى مستوى. ولدى الامريكي كيفن نا، فرصة المنافسة في الجولة الآسيوية، حيث فاز بأول جولة غولف احترافية في عام 2002. وهذا إلى جانب أسماء أخرى على غرار الزيمبابوي كيران فنسنت القادم الى الرياض بعد احتلاله المركز الثاني في لايف جولف في ابوظبي قبل خمسة ايام والمتأهل الى الموسم المقبل 2024.