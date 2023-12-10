مانشستر سيتي يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

عاد مانشستر سيتي حامل اللقب الى سكة الانتصارات اثر تغلبه على لوتون تاون المتواضع بصعوبة 2-1 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي، ويعتبر الفوز هو الأول لسيتي بعد سلسلة من أربع مباريات تعادل في ثلاث منها وخسر واحدة، ليتراجع من المركز الأول الى الرابع.

وبقي مانشستر سيتي رابعا برصيد 33 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي تغلب على كريستال بالاس 2-1 في هذه المرحلة وانتزع الصدارة من أرسنال مستغلا خسارة الأخير أمام استون فيلا الثالث 0-1.

خاض سيتي المباراة في غياب مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند هداف الدوري المحلي برصيد 14 هدفا في 15 مباراة.

وخلال المباراة سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب من دون أن يسجل خطورة حقيقية أمام لوتون الذي انتزع التعادل على أرضه من ليفربول هذا الموسم 1-1، وخسر في الثواني الأخيرة أمام ارسنال 3-4 منتصف الأسبوع الحالي.

ومع الوصول الى الثواني الاخيرة من الشوط الاول، افتتح لوتون التسجيل بواسطة مهاجمه اليجا اديبايو بكرة رأسية اثر تمريرة عرضية من اندروس تاونسند.

وضغط سيتي في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عبر صانع العابه البرتغالي برناردو سيلفا بتسديدة لولبية من داخل المنطقة بعيدا عن متناول الحارس (62)،

وسرعان ما اضاف جاك غريليتش الهدف الثاني مستغلا تمريرة عرضية تابعها زاحفة من مسافة قريبة مرت بين ساقي الحارس وتهادت داخل الشباك (65).