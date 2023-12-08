مليون دولار مجموع جوائز البطولة العالمية للرياضات الالكترونية بأبوظبي

يتطلع عدد من أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين في العالم إلى خوض المنافسات في أبوظبي أثناء إقامة نهائيات بطولة "بلاست بريميير" العالمية في أبوظبي مع تأكيد تشكيلة الفرق المشاركة في الحدث الكبير خلال الأسبوع القادم.

وتستعد الاتحاد أرينا في جزيرة ياس لاستضافة بطولة لعبة كاونتر سترايك -2 على مدار يومي 16 و17 ديسمبر حيث تتنافس ثمانية من أفضل الفرق للفوز باللقب في عام 2023 والحصول على حصة من الجوائز التي يصل مجموعها إلى مليون دولار أمريكي. وتتولى "بلاست" تنظيم البطولة بالتعاون مع "أبوظبي للألعاب والرياضات الالكترونية"، المبادرة الرائدة والتابعة لحكومة أبوظبي في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وكانت تشكيلة الفرق المشاركة قد اكتملت بعد أن أصبح فريق كلاود 9" الذي يضم مجموعة من اللاعبين من الولايات المتحدة وأوروبا هو الفريق الثامن والأخير الذي يتأهل إلى النهائيات العالمية التي تستضيفها أبوظبي. وساهم وصول الفريق إلى مرحلة نصف النهائي ضمن نهائيات بطولة "بلاست بريميير فول فاينال" التي أقيمت مؤخراً في كوبنهاجن إلى تأمين التأهل من خلال إحراز مركز متقدم ضمن الترتيب العالمي لهذا الموسم بعد أن حجز فريق "تيم فيتاليتي" بطل نهائيات الخريف، مكانه في النهائيات العالمية بعد فوزه في بطولة باريس ماجر التي أقيمت خلال شهر مايو.

وينضم فريق "كلاود 9" إلى أبطال نهائيات العالم الحاليين، جي 2 (أوروبا)، وفيز كلان (الولايات المتحدة)، هيرويك (الدنمارك)، وماوز (ألمانيا)، وإنيك (فنلندا)، ونافي (أوكرانيا)، وتيم فيتاليتي (فرنسا) ويترقب جميع اللاعبين خوض النهائيات القادمة من أجل إحراز اللقب.