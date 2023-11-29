حفل افتتاح مونديال قطر يفوز بجائزة أفضل حدث رياضي

حصل حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022، و(النهيم) مجسم قرش الحوت، أيقونة لوسيل، التي وقع الاختيار عليها من بين 333 فعالية متنافسة من 24 دولة، على الميدالية الذهبية في فئة الحدث الرياضي والمنشأ الإبداعي التي منحتها لها لجنة تحكيم مهرجان BeaWorld الذي عُقد في روما في 24 الجاري.

وكان حفل افتتاح كأس العالم حظي بالاعتراف به كأفضل حدث رياضي، حيث نُظّم حفل مدته 30 دقيقة في وقت واحد في أكثر من 170 دولة، وأصبح علامة فارقة في تاريخ عالم كرة القدم.

وقام استوديو باليش، رئيس مجلس إدارة استوديو باليش، بعد أن اختارته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، بتصميم الحفل وإنتاجه بدعم من الفنان القطري أحمد الباكر كمدير فني مشارك.

وابتكر ماركو باليش مجسّم قرش الحوت، درب لوسيل، الذي وقع الاختيار عليه كأفضل منشأة إبداعية، خلال كأس العالم لكرة القدم في التفاتة إلى اهتمام البلاد بالحفاظ على بيئتها الطبيعية.