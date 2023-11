أغرب وأصعب حالة تحكيمية في الدوري الإنجليزي.. أرتيتا يصفها بـ"العار" (فيديو)

تواصل تقنية الفيديو "الفار" إثارة الجدل في ملاعب كرة القدم العالمية وآخر الحالات كانت دقيقة ومركبة بثلاث حالات غريبة في هدف واحد سجله نيوكاسل بمرمى أرسنال في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي والذي أثار جدلاً واسعاً في بكل تفاصيل الهجمة.

وعندما سجل أنتوني جوردون هدف نيوكاسل الوحيد في المباراة في الدقيقة 64 خرجت أصوات كثيرة تنتقد الأداء التحكيمي ولكن تبين بعد فحص الحالة الكروية النادرة من ثلاثة محاور أن الهدف صحيح من وجهة نظر حكم الساحة وطاقم غرفة "الفار".

استدعت الحالة التحكيمية أربعة دقائق من الحكم ليبت في صحة الهدف ومع ذلك شدد كثيرون على ان الهدف غير صحيح!.

This video shows the ball was IN the field of play in the build-up to Newcastle’s goal against Arsenal. The law states that the entire ball has to cross the line pic.twitter.com/dD3S1Gi4iC