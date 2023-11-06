أغرب وأصعب حالة تحكيمية في الدوري الإنجليزي.. أرتيتا يصفها بـ"العار" (فيديو)

تواصل تقنية الفيديو "الفار" إثارة الجدل في ملاعب كرة القدم العالمية وآخر الحالات كانت دقيقة ومركبة بثلاث حالات غريبة في هدف واحد سجله نيوكاسل بمرمى أرسنال في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي والذي أثار جدلاً واسعاً في بكل تفاصيل الهجمة.

وعندما سجل أنتوني جوردون هدف نيوكاسل الوحيد في المباراة في الدقيقة 64 خرجت أصوات كثيرة تنتقد الأداء التحكيمي ولكن تبين بعد فحص الحالة الكروية النادرة من ثلاثة محاور أن الهدف صحيح من وجهة نظر حكم الساحة وطاقم غرفة "الفار".

استدعت الحالة التحكيمية أربعة دقائق من الحكم ليبت في صحة الهدف ومع ذلك شدد كثيرون على ان الهدف غير صحيح!.

This video shows the ball was IN the field of play in the build-up to Newcastle’s goal against Arsenal. The law states that the entire ball has to cross the line pic.twitter.com/dD3S1Gi4iC — Eric Njiru (@EricNjiiru) November 4, 2023

وفحص طاقم التحكيم الهدف من ثلاث حالات بمراجعة "الفيديو"، ففي الحالة الأولى تم فحص خروج الكرة من الملعب، لكن بحسب ما أكدت خطوط "الفار" فإن الكرة لم تخرج بكامل محيطها من الملعب.

وأثير جدل في الحالة الثانية بأن هناك شكوك حول وجود خطأ على لاعب نيوكاسل جويلنتون بعد اصطدامه مع مدافع أرسنال البرازيلي غابرييل قبل تسجيل الهدف لكن الحكم أكد أن لاعب نيوكاسل حاول فقط لعب الكرة دون أن يرتكب خطأ، وفي الحالة الثالثة تم فحص وجود تسلل على أنتوني جوردون "صاحب الهدف" وقررت غرفة "الفار" بأن موقفه سليم.

Gol semata wayang Anthony Gordon ke gawang Arsenal.

Newcastle 1-0 Arsenal



VAR dicek.

Bola tak out.

No Pelanggaran.

No Offside.

Gol Disahkan Wasit.

PGMOL diserbu Gooners.pic.twitter.com/h60Ty9cCo0 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) November 5, 2023

وبعد المباراة، غضب مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا من قرار الحكم ووصف ما حدث بأنه "عار"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ما حدث كان محرجا، كيف يُسمح بهدف مثل هذا في الدوري الإنجليزي الذي نقول إنه الأفضل في العالم، أنا قضيت هنا 20 عاما وأشعر بالخجل، إنه عار".

يذكر أن أرسنال يحتل الترتيب الرابع على سلم الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة متأخر بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي "حامل اللقب".