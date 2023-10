رد فعل غير طبيعي من ميسي تجاه مشجع رونالدو.. وحارسه الشخصي يتدخل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع صغير أثار غضب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي بعدما تسبب بصدمة كبيرة له ما استدعى تدخل حارسه الشخصي.

وظهر ميسي غاضباً عندما حاول المشجع إقحام قميص رونالدو بشعار نادي النصر أمامه خلال إحدى جولاته في أميركا، وكانت ردة فعله صادمة وغير طبيعية عندما وقف برهة محدقاً بالطفل ثوانٍ عدة!.

❗



Lionel Messi got triggered by a young fan and refused to take a picture with him just because he was holding a Cristiano Ronaldo shirt.



Time and time again we get to see how the media's favourite PR boy is not humble at all. pic.twitter.com/zmCTWGsiDf