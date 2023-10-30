موعد تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.. ميسي قريب وهالاند مظلوم

ينتظر جمهور كرة القدم اليوم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم خلال حفل الكرة الذهبية السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول"، ويقام مساء اليوم في باريس وهو الحفل الذي يشهد هذا الموسم صراع كبير بين لاعبين من العيار الثقيل هما ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم، وهالاند، هداف مانشستر سيتي الذي قاد فريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وينحصر الفوز بالجائزة هذا العام بين 3 لاعبين رئيسين وهم النرويجي إيرلينغ هالاند، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وسط تسريبات تشير إلى تتويج ميسي بالفعل بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، وهو ما يعني في ذلك الوقت ربما ظُلم اللاعب النرويجي هالاند، بسبب تواجده مع ميسي في نفس العام الذي توج به الأخير باللقب.

ومن المقرر انطلاق الحفل في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات ويشهد الحفل تقديم عدد من الجوائز أيضا منه الكرة الذهبية لأفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل ناد في العام (رجال/ سيدات)، جائزة كوبا (أفضل صاعد)، جائزة ياشين (أفضل حارس)

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التي تمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم. وعلى مدار أكثر من شهرين ويدور الحديث عن أحقية ميسي في الحصول على الجائزة خاصة وأنه حصل عليها من قبل في 3 مناسبات بعد أخر 3 نسخ بطولات عالم، 2010-2014-2018 ومان لم يحقق الجائزة على عكس العام الحالي الذي حقق فيه البطولة وهو ما يعني اقترابه من الفوز بها للمرة الثامنة في تاريخه.

ويشارك في التصويت على منح الجائزة مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين، كما ينطبق الأمر ذاته على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا، أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.

وكشفت "فرانس فوتبول" عن معايير مختلفة هذا العام للفوز بالجائزة وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت، وأكدت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب، وينص المعيار الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.