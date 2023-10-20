الوصل ينتزع الفوز من شباب الأهلي بعد "التأخر مرتين"

أظهر فريق الوصل شخصية قوية خلال انتصاره الثمين على مستضيفه شباب الأهلي بتحويل تأخره في النتيجة مرتين وحسم اللقاء لصالحه في نهاية المطاف 3-2 وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد راشد بدبي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

وكان أصحاب الأرض قصوا شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 13 بواسطة بوجدان بلانيتش، لكن الوصل عادل بواسطة سفيان بوفتيني "16"، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ومع بداية الحصة الثانية تقدم "الفرسان" بالنتيجة مجددا بواسطة عزيز جانيف "53"، غير أن "الإمبراطور" عادل النتيجة مرة أخرى بواسط اداما ديالو "81"، فيما خطف البديل فابيو ليما هدف الانتصار في الدقيقة 87.