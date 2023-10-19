بسبب تغريدة عن «فلسطين».. بنزيمة يتعرض لانتقاد شديد من مسؤولين فرنسيين

شهدت الأيام الماضية توجيه عدد من المسؤولين الفرنسيين انتقادات شديدة اللهجة إلى نجم الكرة الفرنسي، كريم بنزيمة، النجم السابق لمنتخب «الديوك»، وريال مدريد الإسباني، وكذلك اللاعب الحالي لنادي الاتحاد السعودي.

وكان بنزيمة، قد نشر تغريدة أبدى فيها تعاطفه مع أهالي قطاع غزة، وقال «كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال».

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية إن ما نشره بنزيمة على حسابه في منصة (X) تعرض لانتقادات شديدة من قبل بعض المسؤولين في فرنسا، وصلت حد المطالبة بإسقاط الجنسية عنه، من قبل النائبة نادين مورانو، والتي اتهمته بأن له علاقة بحركة حماس، والانتقادات نفسها وجهها إليه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارميان.

واستغرب بنزيمة من الانتقادات الشديدة والتي طالته من مسؤولين آخرين أيضا، وأكدت الصحيفة قوله أنه تعاطف فقط مع السكان المدنيين في غزة. وقالت «أس» إن "محامي بنزيمة قرر رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد كل من قاموا بتشويه سمعته في الايام الماضية، وذلك للدفاع عن حقه وسمعته".