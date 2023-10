مشجع يضرب كريستيانو رونالدو.. حقق أرقاماً أسطورية وغادر الملعب مصاباً (فيديو)

قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للفوز على مضيفه البوسني بخماسية نظيفة، بعدما أحرز "صاروخ ماديرا" هدفين في الدقيقتين (5 من ركلة جزاء، و20).

وأضاف كل من برونو فرنانديز وجواو كانسيلو، وجواو فيليكس، الأهداف الثلاثة الباقية في الدقائق 25 و32، و41 على الترتيب.

وحقق "صاروح ماديرا" أرقاماً أسطورية أبرزها رفع محصلته مع بطل أوروبا في 2016 إلى 127 هدفا في مباراته رقم 203.

في المقابل شهدت المباراة واقعة غريبة بعدما اقتحم مشجع الملعب وحاول الحصول على صورة مع أسطورة البرتغال، ولكن تسبب في ضرب قدم لاعب النصر السعودي وإصابته بعدما تدافع رجال الأمن لحماية رونالدو.

وغادر رونالدو الملعب وهو يعاني من أثار الإصابة التي تعرض لها.

The Goat was strolling with a slight hobble at full time, but I believe there's no cause for concern!

pic.twitter.com/QJYYGb3pL8