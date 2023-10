أشهر يوتيوبر في العالم يعلن توقفه عن تشجيع مانشستر يونايتد.. اختار وجهة غير متوقعة

أعلن أشهر يوتيوبر في العالم، الأميركي دارين واتكينز جونيور "سبيد" توقفه عن تشجيع مانشستر يونايتد نهائياً عقب النتائج المخيبة التي حققها النادي الإنجليزي في الموسم الحالي.

ونشر سبيد على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قائلاً: "هذا كل شيء لم أعد من مشجعي يونايتد لقد كنت عضواً في يونايتد منذ عام 1987 وحامل تذكرة موسمية منذ عام 1999، ولكني لن أقوم بتجديد تذكرتي الموسمية، تم حظر تن هاغ وأونانا اعتباراً من اليوم، سأصبح من مشجعي النصر الآن، حيث أنهم يعرفون بالفعل كيفية إدارة نادي كرة القدم".

That's it. That seals the deal. I am no longer a United fan. I've been a United member since 1987 and a season ticket holder since 1999. I'm not going to renew my season ticket. Ten Hag and Onana are outlawed as of today. I will become a fan of Al Nassr now, where they actually…