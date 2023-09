تدخل كارثي من كريستيانو رونالدو على حارس سلوفاكيا.. الحكم لم يطرده وأعاده إلى السعودية (فيديو)

تأكد عدم استكمال النجم كريستيانو رونالدو مشاركته مع منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024 خلال فترة التوقف الدولي الحالي وعودته إلى السعودية مبكراً.

ذكرت شبكة بليتشر ريبورت إن حصول لاعب النصر السعودي على إنذار في مباراة "البحارة" مع سلوفاكيا سيتسبب في غيابه عن المباراة المقبلة للفريق أمام لوكسمبرغ.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً في المباراة بأكملها وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 62، بسبب تدخله بشكل كارثي بالقدم على وجه الحارس مارتن دوبرافكا، واكتفى الحكم بحصول "صاروخ ماديرا" على بطاقة صفراء فقط وعدم طرده، إذ تسائلت صحيفة ميرور البريطانية إذ كانت المخالفة التي ارتكبها رونالدو قوية وكان يجب حصوله على البطاقة الحمراء أم البطاقة الصفراء قرار مناسب.

Should it have been a red? 🔴



Cristiano Ronaldo avoids being sent off after kicking ex-Man Utd goalkeeper Martin Dubravka in the head 🤯https://t.co/zIigOk2CKK pic.twitter.com/oxHsf8Y0W8