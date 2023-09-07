موافقة لبنانية لاستعادة جنسية المهاجم البيروفي سكّر

وافق مجلس الوزراء اللبناني على استعادة جنسية لاعب كرة القدم البيروفي ألكسندر سكّر، الخميس، ليصبح مؤهلاً لتمثيل منتخب "رجال الأرز" في الفترة المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس في اتصال مع وكالة فرانس برس "طُرح الأمر مع وزير الداخلية بسام المولوي بعدما اجتمعنا به أنا ورئيس الاتحاد هاشم حيدر"، واضاف "عُرض اليوم الخميس في مجلس الوزراء وتمت الموافقة على إعادة الجنسية لسكر الى جانب نحو تسعين اسماً لديهم حكم قضائي باستعادة الجنسية وقيدهم في السجلات اللبنانية".

وتابع "سيصدر مرسوم في هذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة".

وعن شمول بند استعادة الجنسية اللاعب سكّر كي يتمكن من اللعب مع المنتخب اللبناني، قال وزير الاعلام زياد مكاري "نعم على ما اعتقد، وسنعلن عن الأمر لدى صدور القرار".

ويُعدّ سكّر (28 عاماً) من الاسماء الهجومية التي قد يعول عليها منتخب لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026، فضلاً عن نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.

وخاض سكّر سابقاً مباراتين دوليّتين وديتين مع منتخب بيرو الأوّل، واستفاد من لوائح الاتحاد الدولي (فيفا) لتغيير الهوية الكروية واللعب مع منتخبٍ آخر.

وقال رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر إن ألكسندر سكر هو لاعب لبناني "أباً عن جد"، وأضاف "المنتخب الوطني في حاجة ملحّة لجهوده لكونه يلعب في مركز حساس وهو المهاجم الصريح".

وتابع "نحن على تواصل معه منذ نحو عام ونصف العام، لكي يلتحق بالمنتخب اللبناني، وهو لاعب لبناني أصيل من بشرّي (شمال)، وتقدّم بأوراقه لاستعادة الجنسية اللبنانية وفقاً للقوانين المحلية المرعية الاجراء، وقد سلك ملفه كل الطرق القانونية وصولاً إلى دائرة استرداد الجنسية حتى بلغ الملف المرحلة الأخيرة وهي إصدار المرسوم".

حمل سكّر ألوان عدّة اندية بيروفية ووجد طريقه إلى أوروبا عام 2018، حين لعب مع نادي سيون السويسري على سبيل الإعارة فترة قصيرة.

ولألكسندر شقيق مهاجم يصغره بأربعة اعوام، ماتياس، لعب سابقاً مع منتخب بيرو الأولمبي.