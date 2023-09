تفوق على ميسي ورونالدو ومحمد صلاح.. لاعب يشتري أغلى سيارة في العالم

سجل اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب غالطة سراي التركي أسمه في عالم هواة السيارات الفارهة بعدما قام بشراء أغلى سيارة في العالم، ليتخطى اللاعب بذلك أبرز النجوم في عالم امتلاك السيارات الفارهة ويتخطى قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، والنجم المصري محمد صلاح.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني اشترى لنفسه سيارة رولز رويس التي لم يصنع منها سوى ثلاثة نماذج من سيارة، بطلب من رجل أعمال مختص في تجارة الأحجار الكريمة، في حين يذكر أن جاي زي، مغني الراب الشهير ونجمة البوب بيونسيه، اشتريا واحدة منها.

وتقدر تكلفة السيارة بـ 26 مليون يورو، وتحمل اسم” Boat Tail” ، ويستغرق تصنيعها يدويا أربع سنوات، وتضم السيارة وفقا للصحيفة 1813 قطعة لجعلها مركبة فريدة حقا.

وتحتوي السيارة المكشوفة ذات الأربعة مقاعد على مظلة وطاولة تفتح تلقائيا، مما يجعلها مثالية لنزهة لشخصين، كما تحتوي على أدوات مائدة فضية وأطباق خزفية، ويمكن استخدام ثلاجتين، تم تصميمهما خصيصا لزجاجات الشمبانيا.

وتملك السيارة مواصفات رائعة، وتتمتع بقوة 600 حصان تقريبا، مع حواف سلكية منسوجة باللون الذهبي الوردي وشبك أمامي باللون الذهبي الوردي.

وانتقل النجم الأرجنتيني إيكاردي، إلى غالطة سراي بطل الدوري التركي صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان، وفاز لاعب كرة القدم بالدوري الفرنسي بقميص سان جيرمان مرتين.

