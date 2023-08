قصة تاريخية شهيرة وراء الصورة التي ظهرت على قميص غوارديولا .. (فيديو)

ظهر مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا في منطقة المقابلات الصحافية عقب فوز "السيتي" بهدف نظيف على ضيفه نيوكاسل يونايتد مساء أمس، وهو مرتدياً قميصاً عليه صورة لشخصية رياضة قد يكون الكثير من المتابعين لم يتعرفوا على صاحبها لكن لها قصة تاريخية شهيرة، وأظهرت في الوقت نفسه مدى وفاء غوارديولا لمعلميه.

ويظهر في الصورة المدرب كارلو ماتزوني الذي توفي قبل ساعات من انطلاقة مباراة مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد، لكن المميز كان في أن صورة المدرب الراحل تظهره خلال أحد انفعالاته التي ظلت تروي واقعة هي الأشهر في ملاعب "الكالتشيو"

وتعود الصورة إلى المباراة التي جمعت بين فريق بريشيا الذي كان يدربه الراحل ماتزوني أمام منافسهم فريق اتالانتا، وكان غوارديولا وقتها قد انضم حديثاً إلى صفوف الفريق، وخلال تلك المواجهة تقدم أتالانتا 3-1 وظلت جماهير بريشيا تكيل السباب لمدربها ماتزوني.

وشاءت الأقدار ان يقلص الفريق الفارق إلى 2-3، قبل أن يسجل روبرتو باجيو هدف التعادل 3-3 لبريشيا ليركض بعدها المدرب باتجاه جماهير فريقه من أجل تعنيفها وهو الانفعال الذي خلدته عدسات المصورين ووجد لاحقاً طريقه إلى القمصان والتي ارتدى غوارديولا إحداها خلال إجراء المقابلات الصحافية أمس.

Sad news emerging regarding the passing of Carlo Mazzone



Riposa in pace, Mister



He will forever be remembered for this beautiful moment in the derby v Atalanta. Baggio scored a last gasp equaliser and Carlo feels 21 againpic.twitter.com/lezKQEugf0