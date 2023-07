لاعبة تنس تنسحب من مباراة لسبب غريب.. منافستها محت أثار الكرة (فيديو)

انسحبت الصينية تشانغ شواي باكية من مباراة في بطولة للتنس بالمجر بعد أن محت منافستها المجرية أماريسا توت آثار كرة على ملعب رملي بعد نزاع بينهما.

وسددت تشانغ المصنفة الثانية ضربة أمامية بدا أنها سقطت على الخط لكن مراقب الخطوط قال إنها "خرجت من الملعب". ونزل الحكم الرئيسي للتحقق من آثار مكان الكرة ليؤكد أنها سقطت خارج الخط.

واستشاطت تشانغ غضباً وطلبت التحدث مع مشرف البطولة.

واستمرت المباراة لنقطة أخرى لكن الخلاف حول الواقعة المتنازع عليها استمر قبل أن تتقدم توت إلى علامة الكرة على الأرض وتمحوها بحذائها.

وصرخت تشانغ "انتظري، انتظري، انتظري! احتفظي بالعلامة". "ماذا تفعلين؟

وبدت تشانغ حزينة بشكل واضح خلال تغيير الملعب وتم استدعاء طبيب للاطمئنان عليها قبل أن تقرر المصنفة 28 عالمياً الانسحاب بينما كانت متأخرة 6-5 في المجموعة الافتتاحية من المباراة في دور 32 في بودابست.

وأطلقت الجماهير المجرية صيحات استهجان ضد تشانغ بعد انسحابها بينما صافحتها توت قبل أن ترفع ذراعيها للاحتفال.

ولجأت تشانغ لاحقاً إلى انستغرام للشكوى من هذه الواقعة ووجهت الشكر لكل الداعمين لها.

وسرعان ما أدانت بعض اللاعبات تصرف المجرية توت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الأسترالية آيلا تومليانوفيتش على تويتر "سلوك مثير للاشمئزاز.

"شواي شخصية رائعة وأفضل من الكثير من اللاعبات لأنها صافحت في النهاية الحكم واللاعبة المجرية".

وقالت لاعبة الزوجي الأسترالية إيلين بيريز إن "توت فقدت احترام زميلاتها".

وأضافت "صدمت بالفعل من مستوى عدم احترام هذه الفتاة.. إذا رأيت هذه الفتاة غداً سأخبرها كم أشعر بالاشمئزاز".

All efforts on practice was wrong , because when you wanted hitting closer to the line , even touched the line still OUT …..



I love you guys and all girls who supporting me and standing my side pic.twitter.com/ZZt28KdbRE