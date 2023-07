"صنعت لك بواسطة ميسي".. ساندويشات أمريكية تحمل اسم "البرغوث"

كشفت سلسلة مطاعم أميركية شهيرة، بالاشتراك مع الأسطورة ليونيل ميسي المنضم مؤخراً إلى إنتر ميامي، عن إصدار "ساندويش" جديد يحمل اسم قائد المنتخب الأرجنتيني، في أولى مشروعات "البرغوث" منذ انضمامه للدوري الأميركي.

وأوضحت مجموعة مطاعم "هارد روك" الأميركية، عن الإصدار الجديد من الساندويش، يحمل اسم الأسطورة الأرجنتينية "Made For you by Leo Messi"، أو بالعربية: "صنعت لك بواسطة ليو ميسي"، حيث باتت السندويش الجديد متاحة في سلسلة الفنادق والمطاعم التي تحمل اسم "هارد روك".

وينتظر أن يتم تقديم ميسي يوم الأحد المقبل، للمرة الأولى في صفوف إنتر ميامي، منذ إعلان توقيعه للفريق مطلع يونيو الماضي، مع العلم أن "البرغوث" سيخوض مرانه الأول مع فريقه الجديد الأثنين المقبل في حضور جماهيري غفير، على أن يخوض في 21 يوليو الجاري مباراته الأولى مع الفريق ضد كروز أزول المكسيكي