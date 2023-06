"كونكاكاف" يوقف 4 لاعبين في شجار أميركا والمكسيك (فيديو)

أوقف اتحاد كونكاكاف لكرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الأميركيين وستون ماكيني وسيرجينيو ديست والمكسيكيين سيسار مونتيس وخيراردو أرتياغا الجمعة، في أعقاب مباراة عاصفة بين البلدين في نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف.

وفازت الولايات المتحدة على المكسيك 3-0 الأسبوع الماضي في لاس فيغاس، في مباراة أنهاها كل من الطرفين بتسعة لاعبين، نتيجة طرد ماكيني وديست ومونتيس وأرتياغا، وشهدت إلقاء عبوات ومشروبات على المستطيل الأخضر من قبل جماهير غالبيتها مؤيدة للمكسيك.

There were FOUR red cards shown last night as USA vs Mexico got extremely heated 💥👀



Weston McKennie even had his shirt ripped off of him 😬



pic.twitter.com/WduEdgjoTH