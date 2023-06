صفعات ولكمات وقذائف "مكعبات الثلج" في مباراة أميركا والمكسيك (فيديو)

تحولت مباراة أميركا والمكسيك في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف إلى ساحة معركة بالأيدي بين لاعبين في كلا المنتخبين على ملعب "أليجانت" في لاس فيغاس الجمعة، مما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الحمراء أربع مرات.

وتوقفت المباراة مرتان، الأولى بسبب اعتداء المكسيكي سيزار مونتيس على لاعب أميركي من الخلف وتعامله معه بخشونة متقصداً إصابته في الدقيقة 69 ليشهر له البطاقة الحمراء، وبعدها بدقيقتين طرد الأمريكي ويستون ماكيني الذي ذهب لاستفزاز الجمهور المكسيكي بتقبيل الشعار الأميركي على قميصه الممزق.

