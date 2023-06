الاتحاد السعودي يتعاقد مع صفقة عالمية جديدة.. الضحية مصري

أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا فابريزيو رومانو، أن نادي الاتحاد السعودي أنهى التعاقد مع ثاني صفقاته العالمية بعد إتمام التعاقد مع اللاعب كريم بنزيما، وذلك بضمه لاعب الوسط الفرنسي الدولي نغولو كانتي من نادي تشيلسي.

وأشار رومانو، أن الصفقة تمت بالفعل ووقع اللاعب على عقود الانتقال في انتظار الإعلان الرسمي، مع الذي ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد ليقرر اللاعب الفرنسي الرحيل.

وكتب فابريزيو رومانو على حسابه بموقع "تويتر": "وقع نغولو كانتي،الثلاثاء، عقود انتقاله لاتحاد جدة، الصفقة حسمت وستعلن رسميا في وقت قريب".

وكان اتحاد جدة قد أشعل سوق الانتقالات بتعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وتابع الخبير رومانو: "يقترب راتب كانتي من 100 مليون يورو، وخضع اللاعب الفرنسي بالفعل للجزء الأول من الفحوصات الطبية".

وفي حال الإعلان عن إتمام الصفقة سيتخلى بطل الدوري السعودي بالتأكيد عن لاعب الوسط المصري طارق حامد، الذي يلعب في نفس المركز، هذا بعد موسم رائع قدمه طارق حامد مع أحمد حجازي، ليقود الفريق السعودي إلى الفوز بلقب الدوري بعد غياب سنوات.

