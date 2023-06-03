كأس إنجلترا.. سيتي يطلب ثاني ألقاب «الثلاثية» من مان يونايتد

يخوض فريق مانشستر سيتي، اليوم، غمار المباراة النهائية لكأس إنجلترا على استاد ويمبلي، أمام جاره وغريمه مانشستر يونايتد، آملا إحراز لقبه الثاني في الموسم الجاري، بعد الفوز بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك تمهيداً لإمكانية إحراز الثلاثية عندما يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي في الـ10 من الجاري على ملعب أتاتورك في إسطنبول التركية.

ويُعتبر مان يونايتد الوحيد الذي أحرز الثلاثية في إنجلترا عام 1999، عندما توّج بطلاً للدوري في الجولة الأخيرة ضد توتنهام، ثم أحرز كأس إنجلترا بفوزه على نيوكاسل 2-صفر، وانتصاره التاريخي على بايرن ميونيخ 2-1 في نهائي الأبطال، كل ذلك في 11 يوماً. وحذّر مدرب سيتي، الإسباني غوارديولا نجوم فريقه في تصريحات صحافية، بأن جارهم اللدود قادر على إفساد حلمهم. وقال إن عليهم التركيز الشديد، خاصة أن الخصم يملك القدرة على إزعاج سيتي في المباراة. وكان سيتي حقق 12 فوزاً توالياً في الدوري الإنجليزي ليحسم اللقب، وسبق له أن اكتسح يونايتد 6-3 في أكتوبر، لكنه خسر في الإياب 2-1. وتظل الورقة الرابحة لسيتي، الهداف النرويجي هالاند، الذي سجل 52 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 36 في الدوري، وهو رقم قياسي.

في المقابل، نجح مدرب يونايتد الهولندي تن هاغ في تخطي التوقعات في موسمه الأوّل، حيث قاده إلى إحراز كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على نيوكاسل 2-صفر، أواخر فبراير الماضي، قبل أن يحتل المركز الثالث في الدوري، ويضمن بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. وبات تن هاغ ثاني مدرّب في تاريخ مانشستر يونايتد يقود فريقه إلى إحراز لقب في أوّل موسم له. ويأمل يونايتد أن يكون حجر عثرة في طريق جاره، لعدم تحقيق ثلاثية ومعادلة رقمه حتى في غياب مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال.

• سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويخوض اليوم نهائي الكأس، وفي 10 الجاري نهائي أبطال أوروبا.