كريم بنزيما هداف ريال مدريد في الدوري السعودي مقابل 100 مليون يورو

أثار الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الجدل بعد أن كشف عن تلقي هداف ريال مدريد كريم بنزيما عرضاً مغرياً من الدوري السعودي مقابل 100 مليون يورو، مشيرا إلى أن اللاعب سيوافق على العرض وسيترك ريال مدريد مع نهاية عقده الشهر المقبل.

ويذكر أن كريم بنزيما البالغ 35 عاما يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي مع نهاية الشهر المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، الأربعاء عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن بنزيما تلقى عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة السعودي، وقال: "عرض نادي اتحاد جدة يقترب من 100 مليون يورو سنويا، بخلاف الفوائد، ريال مدريد ينتظر كريم بنزيما لمناقشة مستقبلة مع الفريق، بنزيما سيرد في القريب العاجل على العرض السعودي، بعدما أخطر إدارة ريال مدريد عنه بالفعل خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضح فابريزيو رومانو، أن ممثلي بنزيما أبلغوا ريال مدريد بالأمر، وأوضحوا أن كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي يفكر بجدية في العرض، وسيقرر قريبًا مستقبله.

وأكد أن بنزيما يناقش الأمر حالياً مع معسكره وعائلته، مع العلم أن ريال مدريد لا يزال مستعداً لتجديد عقد اللاعب حتى يونيو 2024.

Al Ittihad expect Karim Benzema's final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. 🚨⚪️🇸🇦



Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN