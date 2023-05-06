لاعبة تنس أميركية تتوقف عن اللعب حفاظا على "سلامتها العقلية"

قررت لاعبة التنس الأمريكية اماندا انيسيموفا التي سبق لها التأهل للمربع الذهبي لبطولة فرنسا المفتوحة، الحصول على راحة لأجل غير مسمى نظرا لمعاناتها من الإرهاق ومخاوف تتعلق بالصحة العقلية، بحسب ما أعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم. وذكرت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات أن انيسيموفا (21 عاما) لم تحدد موعد عودتها للمنافسات.

وكتبت انيسيموفا عبر حسابها على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور مساء أمس"أعاني حقا على صعيد الصحة العقلية ومن الإرهاق منذ صيف 2022".

وأضافت "أصبح التواجد في بطولات التنس أمرًا لا يطاق. في هذه المرحلة، فإن أولويتي هي سلامتي العقلية وأخذ قسط من الراحة لبعض الوقت، لقد عملت بجد قدر المستطاع للمضي قدما. سأفتقد التواجد هناك ، وأنا أقدر كل الدعم المستمر".

وجاءت أخر مباراة للاعبة الأمريكية في الدور الأول لبطولة مدريد لتنس الأساتذة التي تختتم، حيث خسرت في الدور الأول للبطولة الإسبانية. واكتسبت انيسيموفا شهرة واسعة من خلال التأهل للمربع الذهبي لبطولة رولان جاروس في 2019 وهي في الـ17 من عمرها بعدما فازت على حاملة اللقب سيمونا هاليب، كما تأهلت لدور الثمانية من بطولة ويمبلدون 2022 بفوزها على مواطنتها كوكو جوف كما فازت على اليابانية نعومي أوساكا في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي. وفازت انيسيموفا المصنفة 47 على العالم بلقبين خلال مسيرتها وكان المركز الحادي والعشرين في التصنيف العالمي هو أفضل مركز وصلت له خلال مسيرتها.