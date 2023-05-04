غوارديولا: هالاند ليس مغروراً.. ومقارنته بميسي مضرّة له

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني جوسيب غوارديولا، إن «مقارنة هداف فريقه إرلينغ هالاند، مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مضّرة باللاعب النرويجي الشاب»، مؤكداً أن هالاند هداف من الطراز الرفيع ومميز للغاية، ومنح مان سيتي الإضافة المطلوبة في الموسم الجاري، لكنه توقع أن يظهر بمستوى أفضل بكثير في موسمه الثاني المقبل، نافياً أن يكون اللاعب «مغروراً»، قائلاً: «إن ما يقوم به خلال المباريات هي ثقة عالية بالنفس».

ويقدّم هالاند (22 عاماً) مستوى رائعاً مع سيتي، ويسير بخُطى ثابتة لتحطيم كل الأرقام القياسية في الموسم الحالي إنجليزياً وأوروبياً، إذ يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك في دوري الأبطال، وحطم حتى الآن أرقاماً قياسية تهديفية لنجوم كبار سابقين في إنجلترا على غرار (الإنجليزيين ألن شيرر وأندي كول، وكذلك مهاجم ليفربول حالياً المصري محمد صلاح).

وبدأت وسائل الإعلام، مع اتجاه هالاند للاقتراب من حاجز الـ55 هدفاً في كل المسابقات الموسم الحالي، بمقارنته بما حققه ميسي في موسم 2012 مع برشلونة عندما سجل 79هدفاً تحت اشراف غوارديولا. لكن غوارديولا سحب فتيل المقارنات بقوله في تصريح صحافي: «لا أحد يُقارن بميسي.. لن يساعد ذلك إرلينغ. ميسي هو اللاعب المتكامل الذي شاهدته في حياتي من حيث الرؤية، المراوغات، التمرير، القدرة التنافسية، من بين عدة أشياء صعبة».

وأضاف غوارديولا، الذي أشرف على ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات: «آمل أن يقترب إرلينغ من ليو، سيكون ذلك رائعاً له ولنا، لكني لا أساعد أحداً على مقارنتهما». ولايزال أمام هالاند العديد من المباريات لتعزيز رصيده التهديفي، إذ يبقى لفريقه خمس مباريات في الدوري، منها مباراتان على الأقل في دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، ويلاقي جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي الكأس المحلية مطلع يونيو المقبل.

وعن نجاح هالاند المطرد في موسمه الأول في إنجلترا بعد قدومه من بوروسيا دورتموند الألماني، عبّر غوراديولا عن مفاجأته من نجاعة النرويجي، وقال: «هذه مفاجأة لجميعنا، ربما ليس له، أن يقوم بهذا العمل في الدوري الصعب».

وتابع: «بالطبع من المهم له وللفريق أن يحطّم الأرقام القياسية، فهذه إشارة جيدة. تعود أهمية الرقم لعدم كسره منذ فترة طويلة. كل الأرقام ستُكسر في يوم من الأيام». ويعتقد بيب أن موسم هالاند الثاني قد يكون أفضل من الحالي «أعتقد انه يملك رغبة التطوّر.. أعرفه قليلاً وهو تنافسي وإيجابي في ذهنيته.. يملك هذه الثقة الرائعة بالنفس، وهي ليست غروراً».

• مع تحطيم هالاند للأرقام القياسية بدأت وسائل الإعلام تقارنه بموسم أسطوري لميسي في 2012، حين سجل 79 هدفاً في كل المسابقات.

مدرب مان سيتي غوارديولا:

• ميسي هو اللاعب المتكامل الذي شاهدته في حياتي، من حيث المراوغات والرؤية.

• آمل أن يقترب هالاند من ميسي، سيكون ذلك رائعاً له ولنا.

