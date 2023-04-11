لاعب باريس سان جرمان يتعرض إلى تمزق عضلي حاد

أصيب مدافع باريس سان جرمان الفرنسي نوردي موكييلي بتمزق عضلي حاد سيخضع على إثره لعملية جراحية وسيغيب حتى نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية الثلاثاء.

وقال سان جرمان في بيان "يعاني نوردي موكييلي من تمزق حاد في العضلة الخلفية، ومن اجل تقليص مخاطر ان تعاوده الاصابة ذاتها، قرر الجهاز الطبي في سان جرمان اخضاعه لعملية جراحية".

واضاف البيان "ستجرى العملية في فنلندا اليوم وسيغيب بالتالي حتى نهاية الموسم".

واصيب موكييلي المنتقل هذا الموسم الى باريس سان جرمان في 8 مارس خلال مباراة الاياب من الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا ضد بايرن ميونيخ الالماني.

في المقابل، حدد سان جرمان فترة غياب لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيس عن الملاعب من 3 الى 4 اسابيع.

وتعرض سانشيس للاصابة خلال مباراة فريقه ضد نيس السبت في الدوري المحلي وقال النادي في بيان "سيعاود التدريبات خلال 3 او 4 اسابيع".

وتعرض البرتغالي الدولي لاصابات عدة هذا الموسم فغاب عن 16 مباراة لفريقه في مختلف المسابقات.

ويحتل باريس سان جرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر لنس.