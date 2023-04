أغرب مشهد في ملاعب الكرة.. حكم يضرب لاعب ليفربول (فيديو)

سجل الحكم المساعد كوستانتين هاتزيداكيس مشهداً يعتبر بين الأغرب في ملاعب كرة القدم عندما وجه ضربة خفية للاعب ليفربول أندرو روبرتسون أثناء حديث الأخير معه عقب نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه مع أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي، الأحد، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ورصدت الكاميرات قيام روبرتسون برفع ذراعه موجهاً لكمة للاعب روبرتسون إذ بدا الحكم المساعد غاضباً وتجمع اللاعبون حول الحكم معترضين على التصرف في وقت كادت الأمور أن تتطور من جانب روبرتسون لولا تدخل النجم المصري محمد صلاح لثنيه عن الدخول في حوار مع الحكم حول الواقعة.

Just Scotland Capitan Andy Robertson getting elbowed (and booked for it) by the linesman.



Nothing to see here. pic.twitter.com/i6jFpQIOq9