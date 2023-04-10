أغرب مشهد في ملاعب الكرة.. حكم يضرب لاعب ليفربول (فيديو)

سجل الحكم المساعد كوستانتين هاتزيداكيس مشهداً يعتبر بين الأغرب في ملاعب كرة القدم عندما وجه ضربة خفية للاعب ليفربول أندرو روبرتسون أثناء حديث الأخير معه عقب نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه مع أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي، الأحد، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ورصدت الكاميرات قيام روبرتسون برفع ذراعه موجهاً لكمة للاعب روبرتسون إذ بدا الحكم المساعد غاضباً وتجمع اللاعبون حول الحكم معترضين على التصرف في وقت كادت الأمور أن تتطور من جانب روبرتسون لولا تدخل النجم المصري محمد صلاح لثنيه عن الدخول في حوار مع الحكم حول الواقعة.

Just Scotland Capitan Andy Robertson getting elbowed (and booked for it) by the linesman.



Nothing to see here. pic.twitter.com/i6jFpQIOq9 — Stephen Bissett (@stephebissett) April 9, 2023



ويتهم روبرتسون الحكم بضربه في حلقه عن طريق المرفق مما دفع لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي لإصدار بيان صحافي قالت فيه: "نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندي روبرتسون بين شوطي مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب آنفيلد. سنراجع الأمر بالكامل بمجرد انتهاء المباراة".

ويعتبر هاتزيداكيس حكما صاحب خبرة طويلة، وكان جزءا من فرق تحكيم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لعدة سنوات.