ايقاف مدير توتنهام دوليا بسبب قضية "تلاعب" في إيطاليا

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المدير الإداري لكرة القدم في توتنهام الايطالي فابيو باراتيتشي على الصعيد الدولي، ما يهدد بفقدان منصبه مع نادي شمال لندن.

وأوقف فيفا باراتيتشي في يناير عن ممارسة اي مهام تتعلق في كرة القدم الايطالية، بعد إدانة ناديه السابق يوفنتوس بتهمة التلاعب بالحسابات. وكان الإيطالي البالغ من العمر 50 عامًا المدير الرياضي والمدير الإداري في يوفنتوس، قبل أن ينضم إلى توتنهام في يونيو 2021. كانت عقوبة الايقاف الاولى مطبقة فقط على الاراضي الايطالية ما سمح لباراتيتشي في مواصلة عمله طبيعيا مع توتنهام حيث اتخذ قرار اقالة مواطنه المدرب أنتونيو كونتي الاحد.

لكن فيفا أصدر بياناً الاربعاء جاء فيه "يمكن لفيفا ان يؤكد أنه بناءً على طلب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر رئيس اللجنة التأديبية لفيفا تمديد فترة الايقاف لتشمل العالمية ايضا".

في المقابل، دعت رابطة أنصار توتنهام اليوم في ردها على ايقاف باراتيتشي، رئيس توتنهام دانيال ليفي إلى طمأنة الجماهير بشأن مستقبل النادي. وقالت الرابطة في بيان "هذه الأخبار تضيف المزيد إلى الوضع المقلق للغاية في النادي. لا يوجد مدرب ولا مدير لكرة القدم بالاضافة الى عدم الوضوح بشان نجمنا (امكانية رحيل هاري كاين) ونهاية الموسم". واضافت "يستحق المشجعون بيانا واضحا عن استراتيجية مجلس الإدارة لتحقيق النجاح والاستقرار للنادي".