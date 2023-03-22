تصفيات إفريقيا.. الجزائر لحسم تأهلها ومصر لاستعادة التوازن وقمة تونسية ليبية

تسعى الجزائر بطلة 1990 و2019، الى حسم تأهلها مبكرا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، عندما تلاقي النيجر في مواجهة مزدوجة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة السادسة.

وتطمح مصر الى استعادة توازنها للتخلص من المركز الاخير للمجموعة الرابعة خلال ملاقاتها ملاوي، فيما تشهد الجولتان قمة عربية-عربية بين تونس وليبيا ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

ويأمل السودان في مواصلة صحوته بقيادة مدربه الجديد المغربي الزاكي بادو، خلال مواجهته للغابون ضمن المجموعة التاسعة التي ترغب فيها موريتانيا في تعزيز صدارتها خلال مباراتيها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتخوض المنتخبات المشاركة في التصفيات النهائية (أقصيت كينيا وزمباوبي من فيفا بسبب تدخل حكومتي البلدين في شؤون الاتحادين المحليين) مواجهة مزدوجة في الجولتين الثالثة والرابعة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام الجزائر لحسم تأهلها عندما تلتقي مطاردتها النيجر الخميس في الجزائر والإثنين المقبل في رادس بتونس التي اختارها الاتحاد النيجري أرضا بيتية لمبارياته بسبب عدم اعتماد ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي غير المطابق لمعايير الاتحاد الدولي للعبة.

وتتصدر الجزائر المجموعة برصيد ست نقاط أمام النيجر (نقطتان) وتنزانيا وأوغندا (نقطة واحدة لكل منهما).

من جانبه يسعى نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح إلى إنقاذ منتخب بلاده عندما يلتقي ملاوي الجمعة في القاهرة أمام 20 ألف مشجع والثلاثاء المقبل في ليلونغوي.

ويعود صلاح إلى تشكيلة الفراعنة بعدما غاب عن الخسارة أمام إثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية والتي كانت أحد الاسباب التي عجلت بإقالة المدرب إيهاب جلال بعد شهرين من توليه المهمة.

وتتذيّل مصر ترتيب المجموعة التي تضم اثيوبيا وغينيا وملاوي، بثلاث نقاط.

وتملك المنتخبات الأربعة ثلاث نقاط مع أفضلية فارق الاهداف لإثيوبيا صاحبة الصدارة أمام مالاوي وغينيا ومصر.

ويتصدر «نسور قرطاج» بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام «فرسان المتوسط» وغينيا الاستوائية التي تلاقي بوتسوانا صاحبة المركز الاخير (نقطة واحدة).

ويمني السودان في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد المغربي بادو في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا (بعد الاول على الكونغو الديموقراطية 2-1) أو العودة بالتعادل على الأقل من أرض مضيفه الغابوني الخميس قبل استضافة الاخير الاثنين المقبل.

ويولي السودان، ثالث المجموعة التاسعة اهمية كبيرة على مباراتيه ضد الغابون شريكة موريتانيا في الصدارة (4 نقاط لكل منهما)، لان تحقيقه العلامة الكاملة سيقرّبه كثيرا من احدى بطاقتي النهائيات، وهو الهدف ذاته الذي يسعى اليه منتخب «المرابطون» خلال مواجهته للكونغو الديمقراطية.

وتنتظر جزر القمر الثالثة (3 نقاط) قمتان ساخنتان ضد ساحل العاج المتصدرة (4 نقاط) في المجموعة الثامنة.

وفي المجموعة ذاتها، تلعب زامبيا الثانية (3 نقاط) بقيادة مدربها الجديد الاسرائيلي أفرام غرانت مع ليسوتو الاخيرة (نقطة واحدة).