حكم هولندي يتعاطف مع نجم غاني بعد زلزال تركيا المدمر (فيديو)

ضرب الحكم الهولندي بول فان بوكيل، الذي أدار مباراة أياكس أمستردام وسبارتا روتردام ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الهولندي لكرة القدم، أروع الأمثلة في الروح الرياضية، بعد أن رفض رفع البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الغاني محمد قدوس نجم أياكس.

وتعود الواقعة عندما سجل اللاعب الغاني محمد قدوس هدف أياكس الرابع في الدقيقة 84 من ركلة حرة، ليؤكد فوز فريقه برباعية نظيفة، ثم قام النجم الغاني برفع قميصه ووضعه خلف رأسه، ليكشف عن آخر خصصه من أجل نعي وفاة مواطنه الراحل كريستيان أتسو الذي كان من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مؤخرا.

حيث كتب قدوس على قمصيه "أرقد في سلام أتسو".

ومن المتعارف عليه أن احتفال قدوس برفع قميصه كان يستوجب حصوله على إنذار طبقا لشروط التحكيم العالمي، ولكن في لقطة إنسانية أخرى، تجاهل الحكم رفع البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الغاني، وظل يتحدث معه قليلاً بعد الهدف.

وكشف اللاعب الغاني، في تصريحات نقلتها قناة "ETV" الغانية، عن سر عدم إشهار الحكم بطاقة صفراء في وجهه.

وقال نجم أياكس: "الحكم قال لي إنه غير مسموح لي خلع القميص، لكنه أخبرني بأنه يتفهم أن الوضع أكبر من كرة القدم.. احترام كبير مني للحكم، لدينا قواعد لكرة القدم، لكن هذا الأمر تجاوز حدود اللعبة، ويتعلق بالحياة والموت".

Top gesture, Top referee and Top interview by 🇬🇭Mohammed Kudus pic.twitter.com/pgGSTdARK7

Christian Atsu’s last ever goal was a free kick. Mohammed Kudus dedicated his goal today to Atsu after scoring a free kick.



A befitting tribute 🙏🏽🇬🇭pic.twitter.com/7NqsxEIPRv