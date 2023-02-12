أسباب خسارة الأهلي القاسية أمام فلامينغو في كأس العالم للأندية

خسر فريق الأهلي المصري فرصة جديدة من أجل التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة عقب خسارته القاسية أمام فلامينغو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث، وبعد أن كان متقدم بنتيجة 2-1 ليتلقى الفريق الأحمر هزيمته القاسية الثانية في مونديال الأندية وبرباعية أيضاً بعد أن كان قد خسر أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي.



وكان الأهلي قد شارك في كأس العالم للأندية، رغم خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية لصالح الوداد المغربي 0–2، بسبب أن بطل أفريقيا يوجد بصفته صاحب البلد المضيف للبطولة.

وتعود أسباب خسارة الأهلي بعد أن رشحه البعض للوصول والمنافسة على لقب البطولة قبل مباراة ريال مدريد إلى عدداً من الأسباب نرصدها في التقرير التالي:

الإجهاد

خاض فريق الأهلي عدد كبير من المباراة بالبطولة خلال فترة قليلة حيث بدأ البطولة من بدايتها بخوض مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ثم قابل سياتل واندرز الأمريكي في ربع النهائي، ليفوز ويصعد لمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي في أول مباراة لبطل أوروبا والثالثة للأهلي، ثم مواجهة فلامينغو أيضا الذي خاض مباراة قبل النهائي فقط أمام الهلال أي أقل مباراتين عن الأهلي.

الغيابات والإصابات

عانى الفريق الأحمر غيابات كثيرة في البطولة عامة والمباراة الختامية له خاصة بسبب ضغط المباريات الكبير وذلك بسبب الإصابات التي أثرت على مشوار الفريق في البطولة.

هجوم ضعيف

فشل الأهلي في ترجمة العديد من الفرص أمام فلامينغو البرازيلي بسبب ضعف خط الهجوم وعدم توفيق المهاجم محمد شريف، أمام المرمى في أخطر فرص المباراة التي أضاعها وكان الأهلي متقدم بنتيجة 2-1 وهو منفرد تماماً بالمرمى، وكان فريقه ناقص عددياً.

النقص العددي

لعب الأهلي ناقص العدد من الدقيقة 67 عقب طرد اللاعب خالد عبد الفتاح وهو ما شكل ضغط بدني وفني كبير على الفريق الأحمر الذي كان قريب من الفوز والحصول على المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه.

ركلة جزاء

أضاع علي معلول ركلة جزاء حصل عليها الأهلي في الدقيقة 58 وكانت النتيجة تشير 2-1 للأهلي وهو ما كان يعني ضمان التقدم وفرصة الفوز باللقب.