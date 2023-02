رياضي سوري يحقق إنجازاً عربياً غير مسبوق (فيديو)

حقق البطل السوري محمد الصوفي إنجازاً عربياً تاريخياً غير مسبوق بتأهله إلى نهائي بطولة العالم للبلياردو المقامة حاليا في بولندا.

وذكرت وكالة الأنباء الورية سانا بأن الصوفي بلغ النهائي على حساب الصيني ووكون لين بفوزه عليه 11-6 في الدور نصف النهائي وسط ذهول المراقبين بإمكانات النجم السوري ومهاراته العالية ودقة أدائه.

The fairytale continues for Mohammad Soufi! 🌟



The Syrian reaches the #WorldPoolChampionship final defeating Wu Kun Lin 11-6 🇸🇾 pic.twitter.com/KlbOqomR77