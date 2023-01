قميص رونالدو تحت أقدام جماهير تهتف لميسي (فيديو)

سلطت الصحف الأوروبية الضوء على مشهد تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع سعودي يدوس على قميص باللون الأصفر مكتوب عليه رونالدو، وذلك بعد خسارة النصر أمام الاتحاد 1-3 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي الوقت الذي حمّلت جماهير النصر وفي مقدمهم مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا، البرتغالي كريستيانو رونالدو جزءاً من مسؤولية الخسارة بعد إهداره فرصة في الشوط الأول كانت نقطة التحول في الهزيمة، كان مشجعو الاتحاد يهتفون مطولاً ضد رونالدو (أفضل لاعب في العالم 5 مرات) محاولين استفزازه بالصراخ باسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلين: "ميسي.. ميسي"، الغريم التقليدي للنجم البرتغالي في ملاعب الساحرة المستديرة (أفضل لاعب في العالم 7 مرات).

🚨| They no longer want the CR7 in Arabic.



Several Al-Nassr fans trampled on Cristiano Ronaldo's jersey for failing to score a goal and bringing his team to victory. #ronaldo #CristianoRonaldo #AlNassr pic.twitter.com/UUQd5oNcig