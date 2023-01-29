خبر صادم لأنصار برشلونة بعد تحديد مدة غياب ديمبلي

تلقى أنصار فريق برشلونة خبرا صادما اليوم، بعد أن كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة أن مدة غياب نجم الفريق، وأبرز عناصره في الموسم الجاري، الفرنسي عثمان ديمبلي ستصل إلى 5 أسابيع، بعد أن كانت التقارير الأولية تضعها في حدود 3 أسابيع فقط. وفي بيان صحافي كشف نادي برشلونة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة جيرونا بالليغا أمس، والتي فاز بها برشلونة 1-0، حيث أصيب في الجزء الأمامي من فخذه الأيسر، وهي من نوعيات الإصابات التي اضطرته للغياب لفترات طويلة في السابق.

وسيتفقد برشلونة ديمبلي في مباريات حاسمة ومهمة في الموسم، منها لقاءات بيتيس وإشبيلية وفياريال في الليغا، ومباريات أخرى مهمة، إلى جانب مباراتي مان يونايتد الانجليزي في الدوري الأوروبي الشهر المقبل.