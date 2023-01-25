أبرز مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
برشلونة - سوسييداد 00:00
أوساسونا - اشبيلية 1:00
الدوري التونسي
الترجي - الملعب 17:00
الصفاقسي - النجم الساحلي 17:00
مستقبل سليمان - الإفريقي 17:00
الدوري الألماني
ماينز - دورتموند 21:30
ليفركوزن - بوخوم 23:30
فرايبورغ - إينتراخت 23:30
بريمن - برلين 23:30
أوغسبورغ - مونشنغلادباخ 23:30
الدوري المغربي
الجيش - طنجة 19:00
التطواني - وجدة 19:00
آسفي - شباب السوالم 21:15
الوداد - الفاسي 23:30
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