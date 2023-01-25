أبرز مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس ملك إسبانيا

برشلونة - سوسييداد 00:00

أوساسونا - اشبيلية 1:00

الدوري التونسي

الترجي - الملعب 17:00

الصفاقسي - النجم الساحلي 17:00

مستقبل سليمان - الإفريقي 17:00

الدوري الألماني

ماينز - دورتموند 21:30

ليفركوزن - بوخوم 23:30

فرايبورغ - إينتراخت 23:30

بريمن - برلين 23:30

أوغسبورغ - مونشنغلادباخ 23:30

الدوري المغربي

الجيش - طنجة 19:00

التطواني - وجدة 19:00

آسفي - شباب السوالم 21:15

الوداد - الفاسي 23:30

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