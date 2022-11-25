"فيفا" يمنع الجماهير من ارتداء ملابس الصليبيين في مباراة إنجلترا وأمريكا

تقرر منع الجماهير من ارتداء ملابس الصليبيين في مباراة إنجلترا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها مساء اليوم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر. وتم إبلاغ المشجعين الذين كانوا يحملون سيوفا بلاستيكية ودروعا عليها صليب القديس جورج بأنهم لن يُسمح لهم بدخول استاد البيت في الخور شمال الدوحة، الذي يستضيف المباراة، وفقا لصحيفة تايمز البريطانية، اليوم.

نقلت الصحيفة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قوله "الأزياء الصليبية في السياق العربي يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين". من جانبها، نصحت مجموعة "كيك إت أوت" البريطانية، المناهضة للتمييز، المشجعين بعدم ارتداء أزياء تنكرية تمثل الفرسان أو الصليبيين، مما يذكر بالحروب الدينية التي شنها المسيحيون ضد المسلمين في العصور الوسطى.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن متحدثة باسم المجموعة "ننصح الجماهير الذين يحضرون مباريات كأس العالم لكرة القدم بأن بعض الملابس، مثل الأزياء التنكرية التي تمثل الفرسان أو الصليبيين، ربما لا تكون موضع ترحيب في قطر ودول إسلامية أخرى". أضافت المتحدثة "أشارت نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية قبل البطولة إلى أنه يجب على المشجعين التعرف على العادات المحلية، ونحن نشجع الجماهير على اتباع هذا النهج".

وأظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اثنين من المشجعين يرتديان أزياء صليبية ويبدو أن أفراد الأمن قد رفضوا دخولهما أحد الملاعب القطرية. ويتصدر منتخب إنجلترا، الساعي للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بها عندما استضافة المونديال على ملاعب عام 1966، جدول ترتيب المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في المونديال.

ويمتلك المنتخب الإنجليزي 3 نقاط، عقب فوزه الكاسح 6 / 2 على منتخب إيران، في الجولة الأولى للمجموعة، يوم الاثنين الماضي، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية، اللذين تعادلا 1 / 1 في الجولة الافتتاحية أيضا، في حين يتذيل المنتخب الإيراني الترتيب بلا نقاط.

يذكر أن منتخب ويلز سوف يلتقي أيضا مع منتخب إيران، ظهر اليوم، على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي.