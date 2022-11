نجم الكرة السابق بودولسكي بعمر الـ37 يسجل هدفاً لا يصدق (فيديو)

أبدع نجم الكرة العالمية، الألماني لوكاس بودولسكي، الذي لعب سابقا لفرق عريقة مثل البايرن وأرسنال وإنترميلان، في تسجيل هدف حظي بمشاهدات قياسية على "التواصل الاجتماعي"، وبإعجاب الكثيرين، خاصة وأن بودولسكي في الـ37 من عمره.

وجاء الهدف خلال مباراة بالدوري البولندي، حيث قاد بودلسكي فريقه غورني زابري للفوز 4-1 على فريق بوغون تشيزين. وجاء الهدف بعد أن قطع زميله هجمة للفريق المنافس، ومرر له الكرة، فاستلمها بودولسكي، وفي لمح البصر انتبه لخروج الحارس، فسدد كرة من على مسافة بعيدة جدا، قبل منتصف الملعب، وذهبت بشكل دائري، لتخدع الحارس وتدخل المرمى، وسط ذهول الجمهور.

يذكر أن بودولسكي لعب سابقا لمنتخب ألمانيا طوال 14 سنة، وكان بين الفريق المتوج باللقب العالمي في 2014، كما حاز على العديد من الألقاب مع الأندية، خاصة خلال فترة لعبه للبايرن.

37-year-old Lukas Podolski has still got it 🚀



(via @_Ekstraklasa_)pic.twitter.com/P3rT1SpMx4