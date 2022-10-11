جدول مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
في ما يأتي مباريات الجولة الرابعة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تقام اليوم الثلاثاء (بتوقيت الإمارات):
المجموعة الخامسة
(23:00) دينامو زغرب (كرواتيا) - سالزبورغ (النمسا).
(23:00) ميلان (إيطاليا) - تشلسي (إنجلترا).
المجموعة السادسة
(23:00) شاختار دانييتسك (اوكرانيا) - ريال مدريد (إسبانيا).
(23:00) سلتيك (اسكتلندا) - لايبزيغ (ألمانيا).
المجموعة السابعة
(20:45) اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - مانشستر سيتي (إنجلترا).
(23:00) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - إشبيلية (إسبانيا).
المجموعة الثامنة
(20:45) مكابي حيفا (اسرائيل) - يوفنتوس (إيطاليا).
(23:00) باريس سان جرمان (فرنسا) - بنفيكا (البرتغال).
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