جدول مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

في ما يأتي مباريات الجولة الرابعة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تقام اليوم الثلاثاء (بتوقيت الإمارات):

المجموعة الخامسة

(23:00) دينامو زغرب (كرواتيا) - سالزبورغ (النمسا).

(23:00) ميلان (إيطاليا) - تشلسي (إنجلترا).

المجموعة السادسة

(23:00) شاختار دانييتسك (اوكرانيا) - ريال مدريد (إسبانيا).

(23:00) سلتيك (اسكتلندا) - لايبزيغ (ألمانيا).

المجموعة السابعة

(20:45) اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - مانشستر سيتي (إنجلترا).

(23:00) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - إشبيلية (إسبانيا).

المجموعة الثامنة

(20:45) مكابي حيفا (اسرائيل) - يوفنتوس (إيطاليا).

(23:00) باريس سان جرمان (فرنسا) - بنفيكا (البرتغال).