محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة جديدة.. كريستيانو رونالدو أبرز المنافسين

رغم ابتعاد محمد صلاح عن الأضواء الموسم الحالي وابتعاده عن صدارة الهدافين بشكل كبير مع تواجد العملاق النرويجي هالاند، إلا أن محمد صلاح لازال ينافس على جائزة من الموسم الماضي بعد أن ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن صلاح، مرشح لجائزة "نورث ويست" لكرة القدم، لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021-2022.

وتألق محمد صلاح الموسم الماضي بشكل كبير مع ليفربول وتوج ببطولتي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى الفوز بلقب هداف الدوري والعديد من الألقاب الأخرى، وينافس محمد صلاح على الجائزة كلا من، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين مهاجم مانشستر سيتي، وحارس إيفرتون جوردان بيكفورد، وجوش برونيل لاعب بيرنلي.

كما سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل جوائز نورث ويست فوتبول، في الـ7 من نوفمبر القادم، وأكد الموقع الرسمي لليفربول أن مدرب "الريدز" يورغن كلوب ينافس على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مات بيرد مدرب فريق السيدات في ليفربول.

وينافس أيضا هارفي إليوت على جائزة أفضل لاعب صاعد، ولين كيرنان لاعبة الموسم وأفضل لاعبة صاعدة، من ليفربول أيضا.

