مورينيو يثير الجدل بالمشاركة مع مغني الراب ستورمزي (فيديو)

مرة أخرى أصبح مدرب فريق روما الإيطالي جوزيه مورينيو، حديث الوسط الرياضي العالمي بالمشاركة في أحدث مقطع فيديو موسيقي لمغني الراب "ستورمزي"، وهو ما أثار الدهشة بين متابعيه بعد ظهوره المفاجئ، وشارك المدرب في الفيديو الذي تبلغ مدته 10 دقائق على موقع "يوتيوب"، حيث تم نشره مساء الخميس بعنوان "Mel Made Me Do It".

وجاء ظهور مورينيو، عندما قال ستورمزي كلمة: “أفضل عدم التحدث كأنني جوزيه"، ويأتي ذلك بسبب الاقتباس من المدرب البرتغالي مورينيو الذي أدلى بهذه العبارة عندما كان مدربا لتشيلسي في عام 2014، وحينها قال: "أفضل عدم التحدث، لأنني لو قمت بذلك سأكون في ورطة كبيرة".

وسبق للمدرب البرتغالي الشهير المعروف بقلب "سبيشيال ون" أن درب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد، ونشر المدرب البرتغالي صورة له على حسابه بموقع "إنستغرام" مع المغني الشهير وقال: "كان من الممتع جدا القيام بهذا العمل الموسيقي مع ستورمزي، حظيت بوقت ممتع"ـ وتخطت مشاهدات الفيديو على اليوتيوب حاجز نصف مليون خلال عدة ساعات.

