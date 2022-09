جديد كرة القدم.. حكم يستعين بموبايل بديلا لـ "الفار" (فيديو)

شهدت إحدى مباريات الكرة الأوروبية وبالتحديد في صربيا حدثاً جديداً عندما قرر حكم ساحة الاستعانة بموبايل من أجل التأكد من صحة هدف قام بإلغائه، بداعي التسلل ولكنه لاحظ اعتراض كبير من جانب الجمهور البسيط الحاضر ليتوجه إليهم ويتأكد من صحة الهدف.

ونشرت إحدى المواقع الرياضية فيديو للحالة دون أن تذكر اسم الفريقين أو الدرجة التي يُلعب فيها المباراة، وظهر فيها حكم الساحة وهو يقف مع الجماهير ويطالبهم بالابتعاد حتى يتأكد من صحة الحالة عن طريق هاتف أحد الجماهير الذي قام بتصوير الحالة، وذلك بعدما ألغى الحكم هدفا على اعتبار أن اللاعب المسجل كان في موقف تسلل.

وراجع الحكم اللقطة عبر تقنية "حكم الفيديو المساعد"، والتي كانت عبارة عن هاتف أحد المشجعين، ليقرر الحكم إلغاء قراره الأول، واحتساب الهدف، ولقي الفيديو تفاعلا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل مغردون عن شرعية احتساب الهدف عقب لجوء الحكم إلى هاتف أحد المشجعين، خاصة أن تقنية الفيديو غير معمول بها في تلك المنافسة.

A referee in the Serbian lower league disallowed a goal after going to watch a replay on a fans phone... 😂 pic.twitter.com/BIjhpbRvu5