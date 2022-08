رونالدو "ينتقم" من نجم ليفربول السابق على طريقته (فيديو)

شهدت مباراة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مان يونايتد وضيفه ليفربول واقعة مثيرة قبل انطلاقتها، وخلال فترة الإحماء بالنسبة للاعبين، حيث استغلها نجم المان، البرتغالي كريستيانو رونالدو لرد الدين إلى نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر الذي يعمل أيضا في التحليل والتعليق على المباريات، وكان حاضرا أمس مع قناة سكاي سبورت البريطانية للتعليق على القمة التي انتهت بخسارة ليفربول 2-1، وتأزم وضعيته في الترتيب، إذ تعادل في مباراتين وخسر واحدة، بينما استعاد المان بريقه وصالح جمهوره بأفضل طريقة ممكنة.

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him 👀 pic.twitter.com/FIxOX0YRS8