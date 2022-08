شاهد ريمونتادا "مجنونة".. 3 أهداف في 6 دقائق و"الضحية" دورتموند (فيديو)

شهدت الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى أمس مباراة لا تتكرر كثيرا. ففي سيناريو مجنون كانت المباراة تسير بطريقة مميزة بالنسبة لفريق دورتموند أمام ضيفه فيردر بريمن في ملعب سيغنال بارك، إذ حتى الدقيقة 88 كان متقدما بهدفين لصفر، وضامنا لفوز ثمين، لكن ست دقائق كانت كفيلة بتغيير الفوز إلى خسارة لأصحاب الأرض. فبعد سيطرة مطلقة على اللعب، سجل دورتموند بداية عن طريق يوليان برانت في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم عزز البرتغالي غيريرو النتيجة والتقدم في الشوط الثاني وبالضبط في الدقيقة 77.

Highlights 🎥 @WerderBremen_en are fast becoming the comeback kings 👑



Ollie Burke and Co. with another dramatic late salvo! #BVBSVW | #MD3 | #Bundesliga pic.twitter.com/u9t2V4v0w0