شاهد ريمونتادا "مجنونة".. 3 أهداف في 6 دقائق و"الضحية" دورتموند (فيديو)

شهدت الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى أمس مباراة لا تتكرر كثيرا. ففي سيناريو مجنون كانت المباراة تسير بطريقة مميزة بالنسبة لفريق دورتموند أمام ضيفه فيردر بريمن في ملعب سيغنال بارك، إذ حتى الدقيقة 88 كان متقدما بهدفين لصفر، وضامنا لفوز ثمين، لكن ست دقائق كانت كفيلة بتغيير الفوز إلى خسارة لأصحاب الأرض. فبعد سيطرة مطلقة على اللعب، سجل دورتموند بداية عن طريق يوليان برانت في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم عزز البرتغالي غيريرو النتيجة والتقدم في الشوط الثاني وبالضبط في الدقيقة 77.

وكان ماركو رويس نجم اللقاء حتى تلك الدقيقة كونه صاحب تمريرتي الهدفين، لكنه لم يكن يدور في خلده أن بريمن سيعود في النتيجة ويتعادل ثم يفوز في سبع دقائق فقط. وبدأ جنون المباراة حين تبقى على نهاية الزمن الأصلي للمباراة دقيقة واحدة فقط، إذ سجل هدف تقليص الفارق لبريمن، بوشانن من خلال تسديدة مخادعة في الدقيقة 88، ثم لم يتأخر كثيرا حين أضاف التعادل في الدقيقة 93 عن طريق البديل شميت. وأمام أنظار جمهور دورتموند كانت الصدمة حين سجل بورك البديل هدف الفوز في الدقيقة 94. وقال رويس ومدرب دورتموند ترزيتش إنهما لا يصدقان ما حصل، ولم يستوعبا الأمر إلا بعد فترة من نهاية المباراة، وقال المدرب إن الخسارة مستحقة كون الفريق فرط برعونة في فوز في المتناول.