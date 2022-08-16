الأزمة السياسية في العراق تحول دون التعاقد مع مدرب أجنبي

كشف وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ان الأزمة السياسية الراهنة حالت دون امكانية التعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخب أسود الرافدين، مؤكدا ان هناك خطة بديلة ستفضي لتعيين مدرب محلي. ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة اليوم عن درجال ان "خطوة تعيين مدرب أجنبي في الوقت الحاضر تحتاج الى التأني نتيجة الانسداد السياسي، كوننا نسعى للتعاقد مع كادر تدريبي أجنبي يتواجد في بغداد ويقود المنتخب لثلاث سنوات".

واضاف درجال حسب البيان "هناك خطة بديلة لتعيين مدرب محلي يقود المنتخب في الاستحقاقات المقبلة القريبة وبشكل مؤقت". وفي ما يتعلق بمصير بطولة خليجي 25 ومدى تأثرها بالاوضاع السياسية السائدة، أضاف "ما يحدث الآن في العراق مشابه لما نشاهده في بلدان أخرى، ولن يؤثر على خططنا لاستضافة خليجي 25 والعالم اجمع على اطلاع ودراية بما يحدث في بلدنا عبر الاعلام والقنصليات والسفارات الموجودة في الداخل".

واشار درجال الى ان"جميع التحضيرات لاستضافة خليجي 25 تسير بوتيرة جيدة ولم يتبق سوى مراحل انجاز نهائية لاستاد الميناء الدولي، في ما يخص بسقف هذا الملعب الذي سيفتتح رسميا مطلع اكتوبر 2022".

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم الاحد، جاء متزامنا مع زيارة وفد من اتحاد كاس الخليج العربي لدولة الكويت البلد البديل لاستضافة البطولة المقبلة من كاس الخليج، ان خليجي 25 ستقام في البصرة وكل تحضيراتها جارية.

واستضاف العراق النسخة الخامسة من البطولة للمرة الأولى في بغداد على استاد الشعب الدولي في العام 1979، وتوج بلقبها، ويتطلع للاستضافة للمرة الثانية في تاريخه بإقامة خليجي 25 في مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط والفقيرة بمستوى الخدمات الأساسية والحياتية.